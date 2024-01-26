بمواصفات فائقة.. هواوي تتحدى بموبايل جديد للشباب

أطلقت شركة هواوي هاتفًا مميزًا للفئة المتوسطة في الأسواق العالمية تحت اسم Huawei nova Y72، ويضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة إلى جانب فئة سعرية مناسبة.

وبحسب موقع GizChina فإن هاتف هواوي Huawei nova Y72 يتميز بشاشة من نوع LCD بقياس 6.75 بوصة، ودقة 720 بكسل ذات إطارات سميكة نسبيًا ونوتش على شكل قطرة ماء في أعلى الشاشة، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف هواوي Huawei nova Y72 كاميرا مزدوجة في الخلف مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف هواوي Huawei nova Y72 بمعالج من نوع Kirin 710A من إنتاج شركة هواوي والتي تم إقرانها مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و ذاكرة التخزين الداخلية تصل لـ 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف هواوي Huawei nova Y72 على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات ومنفذ للشحن من نوع USB-C وBluetooth 5.1 ويتوافر باللونين الأخضر والأسود.