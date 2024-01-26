ليلة نصف رجب 2024 الآن وحتى الفجر.. فاغتنمها خلال 6 ساعات

بدأت ليلة نصف رجب 2024 منذ قليل مع غروب شمس اليوم الجمعة، والتي لا ينبغي التهاون فيها أو تفويتها ، حيث إن ليلة نصف رجب 2024 م تعد من الليالي المباركة ، لأنها من ليالي أحد الأشهر الحُرم ، لذا ينبغي اغتنام ليلة نصف رجب 2024 الآن وحتى الفجر واتباع هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، الذي يفتح لنا أبواب الخيرات والبركات ويرشدنا إلى طريق النجاة ، ومن ثم فإن ليلة نصف رجب 2024 هي فرصة لا تعوض ولا تفوت لمن يعرفون عادة شهر رجب كغيره من الأزمنة المباركة التي تسرع في الرحيل ، وهو على عكس أولئك الغافلين الذين يفوتون على أنفسهم عظيم الفضل والبركة، وهو ما يبين أهمية أغتنام ليلة نصف رجب 2024 م بصالح الأعمال واغتنام بركاته ونفحاته.

ليلة نصف رجب 2024

بدأت ليلة نصف رجب 2024 م منذ ساعات مع أذان مغرب اليوم الجمعة الموافق 14 من رجب 1445هـ، و26 من يناير 2024م ، وتمتد إلى فجر غد السبت الموافق 15 من رجب الهجري و27 من يناير الميلادي الجاري، وذلك بحسب ما حددت دار الإفتاء المصرية ، بداية شهر رجب 2024 م، من خلال استطلاع رؤية هلال شهر رجب 1445 وهو الشهر السابع من شهور العام الهجري، وأحد الأشهر الحرم والتي يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح والطاعات، بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.

وأعلنت من خلال الرؤية أن أول أيام شهر رجب 1445هـ- 2024م بدأ يوم السبت الموافق 13 من يناير 2024م، وبناء عليه تكون ليلة نصف رجب 2024 م الآن وإلى فجر غد السبت الموافق 15 من رجب و 27 من يناير 2024 م، وهو آخر يوم في الأيام البيض الثلاثة.

فضل نصف رجب

وأفادت "دار الإفتاء" بأنّ رجب من الأشهر الحرم التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: « إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ».

ولفتت إلى أن والأشهر الحرم هي، رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وهذا التحديد وردت به الأخبار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» رواه البخاري.

كما ذكرت أحاديث نبوية في فضل شهر رجب، قسمها الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» إلى ضعيفة وموضوعة، فكان الضعيف أحد عشر حديثا؛ منها حديث: «إن في الجنة نهرا يقال له: رجب، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام من رجب يوما سقاه الله من ذلك النهر» رواه البيهقي في "فضائل الأوقات»، وحديث: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان» رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»، والبيهقي في «شعب الإيمان».

أفضل أعمال ليلة نصف رجب 2024

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، عن أفضل أعمال ليلة نصف رجب 2024 الآنوحتى الفجر ، وهو الشهر الذي حملت فيه سيدتنا آمنة بمولانا رسول الله، وهو من الأشهر الحُرُم :

١ - الاستغفار (١٠٠ مرة)

٢ - الصلاة والسلام على سيدنا النبي ( ١٠٠ مرة )

٣ - لا إله إلا الله ( ١٠٠ مرة )

٤ - آخر آيتين من سورة التوبة ( ٧ مرات )

٥ - سورة يس ( مرة )

٦ - صلاة التسابيح

٧ - الدعاء بخضوع وانكسار مع تيقن الإجابة بإذن الله تعالى ( للنفس والأهل والشيخ والبلد ولكل الخلق ) .

فضل رجب

يعتبر شهر رجب من الأشهر الهجرية المحرمة التي سميت بذلك بسبب تحريم القتال فيها إلا أن يبادر العدو إليه، كما أنَّ انتهاك المحارم في هذا الشهر أشدّ من غيره من شهور السنة، لذلك نهانا الله تعالى عن الظلم وارتكاب المعاصي في هذا الشهر الفضيل، قال تعالى: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )، والحق والصواب أنَّ شهر رجب ليس له فضيلة أو خصوصية على غيره من الشهور باستثناء أنَّه من الأشهر الحرم، كما أنَّ الروايات التي تفيد بنزول آية الإسراء والمعراج فيه لا تبرر وإن صحّت ابتداع عبادات معينة في هذا الشهر كما يفعل بعض الناس، وذلك أنَّ مثل هذه الأفعال لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو عهد الخلفاء الراشدين أو التابعين.

أفضل أدعية نصف رجب