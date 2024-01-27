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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ، إذ تصل أقل درجة حرارة صغرى في مصر على مدينة سانت كاترين وهي درجة واحدة لتلامس الصفر مئوية.

حالة الطقس اليوم على القاهرة 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس نهارا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، إذ حذرت الهيئة من تخفيف الملابس كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

أماكن سقوط الأمطار

وبحسب الأرصاد توجد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد 

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط ـ فكشفت الأرصاد إنها تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد: 

العظمى الصغرى
القاهرة 19 12
العاصمة الادارية 19 11
6 اكتوبر 20 11
بنهــــا 19 12
دمنهور 18 11
وادى النطرون 18 12
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 18 12
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 18 12
طنطا 17 11
دمياط 18 12
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 11
العريش 18 10
رفح 17 09
رأس سدر 21 11
نخل 16 03
كاترين 10 01
الطور 20 12
طابا 17 12
شرم الشيخ 22 15
الاسكندرية 19 11
العلمين الجديدة 18 10
مطروح 19 10
السلوم 19 11
سيوة 19 09
رأس غارب 21 12
الغردقة 22 13
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 24 15
حلايب 22 16
أبو رماد 24 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 20 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 08
قنا 21 08
الأقصر 22 09
أسوان 22 10
الوادى الجديد 22 06
أبوسمبل 22 10

الأرصاد حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اماكن سقوط الامطار درجات الحرارة المتوقعة

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