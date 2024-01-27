انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام بالأقصر

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من اليوم، السبت، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.



وقال محافظ الأقصر إنه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم جميع أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل.

وأضاف أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق لطفى، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن الحملة تستهدف تحصين 35372 راس أبقار ضد مرض الجلد العقدى، وتحصين 33956 رأس أغنام ضد جدرى الأغنام على مستوى مراكز ومدن المحافظة

وذكر أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بتكثيف أعمال لجان التحصين لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت للحفاظ على الثروة الحيوانية.