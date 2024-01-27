مزوران خطران .. كشف لغز تصنيع أختام شعار الجمهورية بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" ومالك ورشة طباعة- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد من الأختام لشعار الجمهورية تقرأ بصماتهم لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأختام والأكلاشيهات المزورة).

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.