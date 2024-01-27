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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة على معاناة البرد القارس.. الاحتلال يقت.ل ويشرد الفلسطينيين| شاهد

معاناة غزة لا تتوقف
معاناة غزة لا تتوقف

تتواصل معاناة الفلسطينيين النازحين إلى جنوب غزة المحاصرة إسرائيليا جراء العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضدهم في ظل ظروف جوية صعبة بسقوط الأمطار، وطقس شديد البرودة علاوة على التجويع المستمر، وفق ما ذكرت إذاعة صوت فلسطين.
 

وقالت الإذاعة إن معاناة الفلسطينيين صارت معاناة على معاناة من غرق خيام النازحين في قطاع غزة بمياه الأمطار وفي ظل برودة شديدة.

 

وفي ذلك قال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه قد استشهد أحد النازحين (28 عامًا) بساحة مستشفى الأمل في خانيونس؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.

ورصدت الكاميرات حاج فلسطيني يمشي مسافات تحت الأمطار مع زوجته المقعدة بعد أن أجبرهم الاحتلال على النزوح من خانيونس تحت القصف وتهديد السلاح.

وفي صور أخرى، رصدت الكاميرات عائلات تفترش الأرض بعد أن أجبرها الاحتلال على النزوح من خانيونس تحت القصف وتهديد السلاح كذلك.

 

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