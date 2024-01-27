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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زيه تاني .. بوسي تطرح أحدث أغانيها من إنتاج روتانا

بوسي
بوسي

روج الحساب الرسمي لشركة روتانا عن طرح أحدث أغاني الفنانة بوسي، والتى تحمل أسم “زيه تاني” ، وهى من كلمات حسام حسن وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف.

وطرحت بوسى، مؤخراً، أغنية جديدة بعنوان "مسولى وصبحوا" على  موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وكانت بوسى قد طرحت مؤخراً أغنية "أرقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي،

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرحت المطربة الشعبية بوسى منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".

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وفى وقت لاحق، حلت الفنانة والمطربة بوسى، ضيفة في حلقة خاصة من برنامج "The Nine Show"  للإعلامية دعاء صلاح، والذي يعرض على قناة الشمس، احتفالا برأس السنة الميلادية.

كشفت بوسى،  لأول مرة عن فتى أحلامها من نجوم الفن قائلة : زمان كنت بحب رشدى أباظة وعمر الشريف وصالح سليم، وفي الوقت الحالي بحب قوي أحمد عز، أمير كراره، عمرو يوسف، وعارفة إن كندة هتقتلني لكن جميعهم تربطني بهم صداقة وإخوة كبيرة.

وبسؤال الإعلامية دعاء صلاح عن مواصفات الرجل الذى يجذب بوسى، أجابت قائلة: أنا بيعجبني الراجل الرومانسي اللي بيهتم بتفاصيل المرأة يحتويها ويدلعها ويكون حنين عليها، مضيفة بحب الراجل الحمش لكن ميعمليش فيها سي السيد.

وتابعت بوسى قائلة : اللي بيحب إنسان بجد بيحب يكون ناجح ومميز في عمله واللي يحبك يحب مهنتك وإنك تكوني دايما ناجحة. 

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