رئيس الجالية المصرية في برلين يكشف كواليس استعادة آثار مصرية من ألمانيا|صور

في حوار خاص و حصري لموقع "صدى البلد" كشف علاء ثابت، رئبس الجالية المصرية في ألمانيا كواليس استعادة بعض الآثار المصرية الموجودة في العاصمة الألمانية برلين.

قال “ثابت” إن بداية الأمر كان بعد وفاة أحد المصريين في الخارج وأثناء تواجده في مراسم تشييع الجثمان تحدّث إلى أفراد عائلة المتوفى بصفته رئيس الجالية المصرية ومصدر ثقة وصديق مُقرّب للعائلة بأنه توجد بعض "الأنتيكات" في منزل المتوفى -"المتوفي كان مهتمًا بشراء الانتيكات"- ولكنهم يريدون التأكد لأنها تبدو وكأنها آثار حقيقية.

وتابع رئيس الجالية: "على الفور تحدثت مع السفير خالد جلال "سفير مصر في برلين وقال لي: "تشرفوني في السفارة في أي وقت وسوف نقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد من أن تلك القطع أصلية أم لا.

وفور توجهنا إلى السفارة تم اتخاذ الإجرءات اللازمة مثل عمل محضر وتصوير القطع وإرسال الصور إلى مُختصين ومن ثم تشكيل لجنة من وزارة الآثار لفحص القطع الأثرية التى تمت استعادتها وأثبتت أنها فعلاً آثار و جار العمل على إرسالها إلى أرض الوطن.