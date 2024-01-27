محمد سند أفضل جناح أيمن في كأس الأمم الإفريقية لليد 2024

توج محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد، بجائزة أفضل جناح أيمن في كأس الأمم الإفريقية 2024، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير 2024.

وانتزع منتخب مصر لكرة اليد، لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير، بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 29-21 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير .

ورفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده في التتويج بلقب الأمم الإفريقية إلى 9 ألقاب أعوام 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022 ، 2024 .

قدم منتخب مصر مباراة قوية للغاية ونجح في الاستحواذ عليها في ظل تألق نجوم الفراعنة وعلى رأسهم علي زين ومحمد سند وأحمد سيسا وإبراهيم المصري ويحيى الدرع وأحمد خيري وأحمد عادل وكريم هنداوي وسيف الدرع ومهاب سعيد.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.