منير فخري: الاتصال المباشر بين مصر وإيران "مهم"

قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، إن الحوار المصري الإيراني يحتاج إلى مزيد من الاتساع خلال الفترة المقبلة.

وحل وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور ضيفًا مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي".

مصر وايران

ووصف منير فخري عبد النور الاتصال المباشر بين مصر وإيران بأنه مهم وقد يفتح مجال للحوار وحل الأزمات الجارية في البحر الأحمر



وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات