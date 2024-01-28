تصريح واعظة معتمدة 2024.. أسماء من لهن حق دخول الاختبار الشفوي

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء من لهن حق دخول الاختبار الشفوي من الراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة 2024م ، وذلك يوم الأحد الموافق 4 /2 /2024م ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

تصريح واعظة معتمدة 2024

وتابعت الأوقاف اليوم أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مدونًا بها الوظيفة مع الاطلاع على الأصل على أن تكون سارية ، أو إفادة رسمية معتمدة ومختومة من جهة العمل وصورة المؤهل والمؤهل الأعلى إن وجد , مع الاطلاع على الأصلين ، وبالنسبة لخريجات المراكز الثقافية يشترط اصطحاب صورة من شهادة مركز الثقافة الإسلامي مع الاطلاع على الأصل ، علمًا بأن الاختبار سوف يعقد بمقر المديرية التابع لها المتقدمة في مديريات : (الإسكندرية – أسوان – سوهاج – جنوب سيناء – المنيا ) , وسوف يعقد بمسجد النور بالعباسية لمديريات: ( البحيرة – الإسماعيلية – القليوبية – الشرقية – القاهرة – المنوفية – كفر الشيخ ) وذلك على النحو التالي :

أكثر من 6000 مسجد تصدح بالقرآن الكريم انطلاق برنامج "حصن طفلك بالقرآن"

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، انطلقت اليوم السبت 27/ 1/ 2024م مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" بستة آلاف مسجد وسط إقبال منقطع النظير.

جدير بالذكر أن مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن" تستمر لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من السبت 27 يناير حتى 8 فبراير 2024م، يوميًّا من السبت إلى الخميس عقب صلاة العصر، حيث بدأت مراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وقد أكد أولياء الأمور أن وزارة الأوقاف متفردة في خدمة كتاب الله (عز وجل)، وفي الاهتمام بقضايا ثقافة الطفل، وتربية الأطفال على القيم الدينية والوطنية والتسامح وقبول الآخر، وبناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأن أنشطتها المتميزة وبرامجها المتنوعة تتكامل لتحقق الهدف الأسمى وهو بناء الوعي الرشيد.