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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. نور النبوى ينتصر على منى زكى.. خالد سليم يطلق قذائفه النارية.. محمد صبحى يعاتب فنان شهير.. وفنانة تضرب زوجها

خالد سليم
خالد سليم

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها التصريحات النارية للفنان خالد سليم وإيرادات الأفلام ونجوم حلقوا شعرهم على الهواء :

حلق شعره وتعرض للسحر وبكى بحرقة.. خالد سليم يطلق قذائف نارية على الوسط الفنى
أطلق الفنان خالد سليم قذائف نارية فور ظهوره فى برنامج “كتاب الشهرة” للإعلامى على ياسين وأثار حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاته القوية والتى نرصدها فى التقرير التالى.

كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد من قبل أصدقائه وأشخاص مقربين منه، حيث وصل وزنه إلى 130 كيلو.

وتابع خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، :"وصل وزني 130.. عارف لما تحاول أنك تضحك الناس على شخص بسبب وزنه أو شكله في ناس عملت معايا كده عملوني مهزأة علشان طولي مع وزني كان ملفت والتنمر خلاني أبكي بس مش قدام حد غير زوجتي".

صور جديدة من عقد قران شقيقة رامي صبري.. شاهد
نشر الفنان رامى صبرى مجموعة من الصور الجديدة لعقد قران شقيقته على شاب من خارج الوسط الفنى، وذلك داخل إحدى القاعات بحضور الأصدقاء والأقارب.

وقام رامى صبرى بكتب كتاب شقيقته، حيث قام بالتوقيع على وثيقة الزواج قبل أن تحتفل شقيقته مع أقاربها وأصدقائها بكتب الكتاب.

حلقوا شعرهم على الهواء.. خالد سليم يتضامن مع والدته.. وشريف مدكور يدعم مرضى السرطان.. وأسما شريف منير تثير الجدل
أثار الفنان خالد سليم حالة من الجدل الواسع بعد حلاقة شعره على الهواء وذلك أثناء حضوره برنامج “كتاب الشهرة” للإعلامى على ياسين وذلك تضامنا مع والدته المصابة بمرض سرطان الثدى، وهو الأمر الذى أعاد للاذهان قام عدد من النجوم بحلاقة شعرهم على الهواء سواء من خلال استضافتهم فى برامج فنية أوعبر حساباتهم على انستجرام ولاسباب مختلفة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير
وجه الفنان محمد صبحى اللوم والعتاب للفنان كريم الحسيني وذلك أثناء لقائهما فى إحدى المناسبات الثقافية حيث تواجد كريم مع زوجته فى حضور محمد صبحى.

وقال محمد صبحى لـ كريم الحسيني: انا زعلان منك لأنك مبتسألش عليا، رغم اننا اشتغلنا سويا عددا من الأعمال الفنية.

وقام كريم الحسيني بتقبيل يد محمد صبحى كنوع من التقدير والاعتراف بالعرفان وأنه السبب الحقيقى فى نجوميته.

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ومنى زكى في الصدارة.. وشريف منير مهدد بالسحب
شهدت دور العرض السينمائي منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمي الإسكندراني  و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك والحريفة وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتى والرحلة 404 وعادل مش عادل وليلة العيد.

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس السبت حيث بلغت قيمتها 4.869.590 جنيه.

ضربنى وضربته.. فنانة شهيرة تروى مأساتها مع زوجها
أثارت الفنانة صفاء سلطان حالة من الجدل الواسع بعد اعترافها بأنها تعرضت للضرب من قبل زوجها، كما قامت بضربه أيضا.

وقالت صفاء سلطان، فى تصريحات تلفزيونية: “ضربت زوجي في إحدى المرات، خلال مشاجرة نشبت بيني وبينه، والرجل الذي يعتدي على سيدة يصبح مثلها، ولا يفرق عنها في شيء”.

وأضافت صفاء سلطان: “زوجي ضربني وضربته، وفي رأيي إن الرجل اللي بيضرب مرة بيضرب 100 مرة، وبقوله عيب على شواربك تضرب مرة، أنا كتير انضربت وضربت، جوزي حاول يخوفني بحركاته، لكن ضربته”.

الفنان خالد سليم الفنان رامي صبري الفنان محمد صبحى نور النبوي منى زكى

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