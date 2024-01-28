ياسمينا عيسى تتوج بذهبية بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة

توجت ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب الوطني، بذهبية بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة في نسختها الأولى والمقامة على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

وحصدت "عيسى" الذهب عقب فوزها على الأوكرانية "نينا كوزولوفا" بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الفردي بتصنيف SH6.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-11، 21-14" في مباراة سريعة لم تستغرق أكثر من 20 دقيقة.

واقتنصت لاعبة الفراعنة الذهبية الوحيدة لمصر في البطولة بعد تحقيق 7 ميداليات برونزية جاءت 4 منها في منافسات الفردي عن طريق كلًا من: "رحمة أحمد - زينب السيد - شاهندة إبراهيم - عمر محمود" إضافة إلى 3 برونزيات في منافسات الزوجي بعدما توج الزوجي "عمر محمود وسيف الدين عمرو" ببرونزية منافسات زوجي الرجال، كما حصل الزوجي المكون من: "رحمة أحمد وشاهندة إبراهيم" على برونزية منافسات زوجي السيدات، أما عمر محمود وزينب السيد فحصدا برونزية الزوجي المختلط.

وتشهد البطولة مشاركة 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.