نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

ظهرت الأن في عدد من المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، نتيجة الصف الاول الثانوي للتيرم الاول 2024 برقم الجلوس .

وحرصت المدارس الثانوية على إعلان ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس في مكان ظاهر على جدرانها بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ، لإتاحة إمكانية استقبال الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على تفاصيلها وتحديد مصير كل طالب .

وقامت بعض المدارس الثانوية ، بإعلان قوائم نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، لتسهيل إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس إلكترونياً على الطلاب وأولياء الأمور ، قبل الذهاب إلى المدرسة والتزاحم في طوابير إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس بالدرجات

وجاء ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس في المدارس الثانوية بالدرجات وليس بالألوان مثل الصفوف الإبتدائية .

وشملت قوائم نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس المعلنة في المدارس الثانوية ، درجات كل طالب في جميع المواد المضافة وغير المضافة للمجموع ، إلى جانب توضيح المجموع الكلي للطالب في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، وتوضيح مواد الرسوب في حالة وجودها .

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الانترنت ، حيث تركت الوزارة مسئولية ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس للمدارس حسب موعد إنتهاء التصحيح ورصد درجات الفصل الدراسي الأول في كل مدرسة.

وتعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وتعلن مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي على الانترنت https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

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