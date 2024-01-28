نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة.. اعرف الموعد

يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة الطلاب وأولياء الأمور عن إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال أيام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة، وذلك في كشوف واضحة داخل المدارس.



نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس



ونوهت محافظة الجيزة بأنه نظرًا لتلقي استفسارات من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بشأن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وكيفية الحصول على النتيجة، فإنه سيتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع الجاري.

وتكون من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيس بوك"، و"يوتيوب"، وموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لافتة إلى أن النتائج الأولية تشير إلى إحصائيات مرتفعة للطلاب.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024



وأوضحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس



وأضافت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس، من خلال الرابط المباشر التالي: رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس.



طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- اختيار بوابة الثانوية العامة.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على استعلام.

- تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024







توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024



- مادة الأحياء من 20 درجة.

- مادة التاريخ من 20 درجة.

- مادة الجغرافيا من 20 درجة.

- مادة الفلسفة من 20 درجة.

- مادة اللغة العربية من 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.

- مادة الرياضيات من 40 درجة.

- مادة الكيمياء من 20 درجة.

- مادة الفيزياء من 20 درجة.