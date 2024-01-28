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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة.. اعرف الموعد

نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الثانوي

يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة الطلاب وأولياء الأمور عن إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال أيام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة، وذلك في كشوف واضحة داخل المدارس.
 

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس


ونوهت محافظة الجيزة بأنه نظرًا لتلقي استفسارات من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بشأن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وكيفية الحصول على النتيجة، فإنه سيتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع الجاري.

وتكون من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيس بوك"، و"يوتيوب"، وموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لافتة إلى أن النتائج الأولية تشير إلى إحصائيات مرتفعة للطلاب.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024


وأوضحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس


وأضافت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس، من خلال الرابط المباشر التالي: رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس.


طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- اختيار بوابة الثانوية العامة.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على استعلام.

- تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

 


 


توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024


 - مادة الأحياء من 20 درجة.

- مادة التاريخ من 20 درجة.

- مادة الجغرافيا من 20 درجة.

- مادة الفلسفة من 20 درجة.

- مادة اللغة العربية من 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.

- مادة الرياضيات من 40 درجة.

- مادة الكيمياء من 20 درجة.

- مادة الفيزياء من 20 درجة.

الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة الطلاب وأولياء الأمور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول نتيجة امتحانات نتيجة الفصل الدراسي امتحانات الفصل الدراسي الأول

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