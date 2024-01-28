مد فترة التقديم بمسابقات التربية والتعليم والبريد ومصلحة الخبراء والطب الشرعي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن مد فترة التقديم في ٤ مسابقات لشغل وظائف بجهات، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، حتى يوم الخميس ١٥ فبراير المقبل بدلا من ٣١ يناير الجاري، على رابط بوابة الوظائف الحكومية.

جاء القرار نظراً للإقبال الكبير على طلب الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفي إطار منح المزيد من الوقت أمام الراغبين للتقديم في المسابقات التي ينظمها الجهاز.

جهاز التنظيم و الإدارة

يشار إلى أن جهاز التنظيم و الإدارة لا يألوا جهدا في تأمين فرصة متكافئة للجميع في التقديم والاختبارات الالكترونية كالتزام أخلاقي وقانوني.

وناشد الجهاز الراغبين في التقدم بعدم التعامل مع سماسرة الوظائف ومن يدعون قدرتهم بمقابل مادي على التقديم الالكتروني نيابة عنهم او التأثير في مجريات المسابقة.