إكسترا نيوز: فتح معبر رفح 114 يومًا بكامل طاقته لإدخال المساعدات لغزة|فيديو

رصد أحمد عبد الرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز" من العريش استمرار فتح معبر رفح أمام إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال أحمد عبد الرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز" من العريش، إن معبر رفح البري يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة، معقباً: "اليوم رقم 114 من الحرب على فلسطين ولا يزال معبر رفح يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة والأسبوع".

وأضاف أحمد عبد الرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز" خلال مداخلة ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تتحرك المساعدات الإنسانية المعدة للدخول إلى قطاع غزة بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، ومعابر رفح وكرم أبو سالم والعوجة".

وأشار: "المركز اللوجيستى التابع للهلال الأحمر المصري فى مدينة العريش هو نقطة التقاء كل المساعدات الإنسانية القادمة من داخل مصر أو من خارجها برا وبحرا وجوا، ويتم استقبال وفرز وتصنيف وتكويد المساعدات حسب النوع والحجم والوزن".

