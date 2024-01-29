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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 نعوش.. جرجا تودع 4 أبناء عمومة لقوا مصرعهم في حادث بليبيا

جانب من جنازة شهداء
جانب من جنازة شهداء لقمة العيش بسوهاج

اتشح مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، أقصى جنوب الصعيد ، بالسواد، واكتسح السواد ملابس النساء وسالت الدموع من أعين الجميع، وذلك أثناء تشييع جثامين ضحايا حادث ليبيا الأليم.

وشيع المئات من أبناء بندر جرجا بسوهاج، في مشهد مهيب، جثامين ابناء العم الأربعة، وسط بكاء ونحيب، تعالت أصوات الرجال بقول لا إله إلا الله، وتعالت اصوات النساء بالبكاء والعويل.

4 نعوش تحمل 4 شباب من شهداء العمل الشاق في ليبيا، لم يستطع الأهالي تحمل تلك الفجيعة التي وقعت على مسمعهم كالصاعقة، 4 ابناء عمومة راحت أرواحهم أثناء محاولتهم الوصول إلى مقر عملهم بدولة ليبيا، لتنتهي أعمارهم بحادث تصادم سيارتين، ويصبحوا شهداء الوطن شهداء لقمة العيش.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة 4 أشخاص من ابناء محافظة سوهاج، أقصى جنوب الصعيد ؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين في إحدى المدن بدولة ليبيا، وذلك أثناء ذهابهم إلى جهة عملهم بـ ليبيا.

وكانت قد تلقت الجهات المعنية في مصر إخطارًا بتعرض 7 مواطنين مصريين لحادث تصادم سيارتين بدولة ليبيا، من بينهم 4 أشخاص من ابناء محافظة سوهاج، وهم كل من:" أحمد عبدالرحمن أيوب، وعلي كيلاني، ورضا ابراهيم عبدالحافظ، ومحمد عبدالعظيم عبدالحكم، جميعهم يقيمون في محافظة سوهاج".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل عودة جثامين الضحايا الأربعة إلى مسقط رؤوسهم بمحافظة سوهاج؛ وتم دفنهم بمسقط رؤوسهم أقصى جنوب الصعيد ، ببندر جرجا جنوب سوهاج، منذ قليل.

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