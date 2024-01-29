مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

علم موقع صدي البلد، أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تماثل للشفاء ودخل قائمة الريدز لمباراة تشيلسي يوم الأربعاء المقبل في الدوري الانجليزي.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب بعد خروج المنتخب المصري أمام الكونغو ببطولة كأس الأمم الافريقية، كما صب جمهور المنتخب المصري غضبهم ناحية النجم الدولي لمنتخب مصر، مشككين في إصابة صلاح وسرعة تعافيه وبعد خروج المنتخب بيوم وهو ما يثير التساؤلات لدي الجماهير.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وودع منتخب مصر البطولة بينما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.