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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف عبد الباقي ضيف محمود سعد في " sold out "

اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي

يحل الفنان أشرف عبد الباقي ضيفا علي برنامج sold out ، من تقديم الاعلامي محمود سعد . 

ومن المقرر ان يتم تسجيل الحلقة يوم 18 فبراير المقبل، علي ان تعرض خلال الفترة القادمة علي منصة watch it . 

يشار إلى أن اخر اعمال اشرف عبد الباقي هو مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل أحمد السقا، وأسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخى، وضيفة الشرف حنان مطاوع.

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وتدورأحداث المسلسل حول  شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي، ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA، إلاأنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته، ويتكون المسلسل من 9 حلقات وبدأ عرضه يوم 25 يناير الحالي على Amazon prime video.

sold out أسماء أبو اليزيد اشرف عبد الباقي اعمال اشرف عبد الباقى الاعلامي محمود سعد رشدي الشامي

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