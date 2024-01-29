النشرة الدينية| ذكرى وفاة فارس القرآن الشيخ شعبان الصياد.. وبهذا الأمر تمحو ذنوبك

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
ذكرى وفاة الشيخ شعبان الصياد.. محطات لا تعرفها عن فارس القرآن
هل تمحى الذنوب من الصحيفة بعد التوبة.. وهل تضيع من أجر العبادات؟
هل السلام قبول الآخر ولو كان محتلا.. شيخ الأزهر يرد على المزاعم الصهيونية
لماذا أم النبي جموع الأنبياء بصلاة واحدة في الأقصى؟.. علي جمعة يجيب
هل الوديعة البنكية حرام وهل عليها زكاة وكيفية إخراجها؟.. الإفتاء تجيب
هل يجب شرعا توثيق عقد الزواج عند المأذون .. مجدي عاشور يرد