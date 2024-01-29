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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| أيمن عاشور: مستقبل مصر بخير بوجود طلاب stem... وتوجيه مهم بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم العالي: مستقبل مصر بخير بوجود طلاب stem
اكد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، انه يوجه كل التحية لطلاب مدارس stem ، مشيرا الى ان هؤلاء الطلاب يدعونني الى الفخر و يطمئنني على ان مستقبل مصر في تقدم وازدهار بفضل وجود هؤلاء الطلاب .

وزير التعليم: 30 ألف طالب تقدموا لمدارس stem قبلنا منهم 2000
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان الدولة المصرية مهتمة بتنمية الابتكار والنابغين ومعتبراها هدفا استراتيجيا وقوميا مهماً.

مع اقتراب الترم الثاني.. نصائح مهمة لتنظيم وقت المذاكرة| تعرف عليها
دعت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، جميع الطلاب، للاستعداد للترم الثاني، من خلال تنظيم أوقات المذاكرة وتحديد هدف.

وزير التعليم العالي يصدر توجيها مهما بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة، لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات خاصة التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على الخطة التنفيذية المُستقبلية لمبادرة "تميز المعلم"
صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس تابع في اجتماعه تطورات برنامج التقارير الإحصائية والخاص برصد بيانات الجامعات الحكومية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، والذي يضم (قسم المقبولين – قسم المُقيدين – قسم الخريجين – قسم التعليم المدمج – قسم الرعاية الطلابية – قسم الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية – قسم الرعاية الطلابية – قسم الدراسات العليا – أعضاء هيئة التدريس – قسم القيادات الجامعية – الوظائف المشغولة لغير أعضاء هيئة التدريس).

جامعة سوهاج تفوز على نظيرتها الإسكندرية ببرنامج العباقرة وتتأهل لدور الـ8
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان فريق الجامعة نجح في الفوز علي جامعة الاسكندرية في المباراة  رقم ١٤ ليتأهل للدور الـ٨ ببرنامج "العباقرة جامعات" الموسم السادس، والذي يقدمه الإعلامي عصام يوسف على قناة "القاهرة والناس"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومشاركة العديد من الجامعات الحكومية والخاصة.

وزير التعليم: سنتوسع في مدارس المتفوقين لتغطي جميع محافظات مصر قريباً
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، أنه يوجد 21 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا موزعين على 18 محافظة.

 

 

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