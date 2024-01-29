أحمد موسى: من 2010 مشفتش كرة ولا منتخب.. واللاعيبة كأن رجليها ثقيلة

علق الإعلامي أحمد موسى، على خروج منتخب مصر لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته أمس بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، “اللاعيبة امبارح بتطفش الكورة كأن رجليها ثقيلة، يا راجل سجل أو اجري، لاعبي الكونغو جابوا جول وإحنا لسة بندور على الكرة، من 2010 مشفتش كرة ولا منتخب، فاكرين مباراة البرازيل وإيطاليا”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، “أحمد فتوح يا دوب وقع على الأرض ويصاب ومحمد حمدي يطرد، الكونغو الديمقراطية مش المنتخب اللي يكسب مصر، ملعبوش كرة صح، لكن فيه مدرب بيعمل تغييرات صح، مهند لاشين نزل ليه؟، علشان يشوط ولا يقعد ولا يسجل؟”.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرياضة أصبحت استثمارا وعملا كبيرا، معلقا على خروج مصر من بطولة أمم إفريقيا 2024 “اللي عاوز يبني منتخب لازم يبقى فيه منظومة كبيرة”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "الرياضة في غانا وبنين وتوجو والسنغال تعرف كلمة واحدة «مو صلاح» فقط، الناس هنا بتكسر فيه والناس بره بتحييه، عاوزين حد يبقى ناجح ويوصل ازاي طالما بـ «تفطسه»، العالم بيبحث عن الشاطرين، وهناك من يسعى لتدمير محمد صلاح وتشويه صورته".