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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. المصري البورسعيدي يعلن التعاقد مع صلاح محسن

صلاح محسن
صلاح محسن

أعلن النادي المصري البورسعيدي رسميا انتقال اللاعب صلاح محسن بعد فسخ عقده مع النادي الأهلي. 

صلاح محسن مصراوي

وكتب النادي المصري، عبر صفحته على الفيسبوك: "تكتيك .. سرعات … هجوم.. نسر جديد ينضم  للنسور الخضُر 🤗.. صلاح محسن مصراوي 💚🦅
#AlMasryS

الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن 

وكان النادي الأهلي قد قرر فسخ تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي. وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.. وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة.

تم ذلك وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.

 

 

 

احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير اللاعب صلاح محسن المصري البورسعيدي النادي الأهلي

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