رسميا.. المصري البورسعيدي يعلن التعاقد مع صلاح محسن

أعلن النادي المصري البورسعيدي رسميا انتقال اللاعب صلاح محسن بعد فسخ عقده مع النادي الأهلي.

صلاح محسن مصراوي

وكتب النادي المصري، عبر صفحته على الفيسبوك: "تكتيك .. سرعات … هجوم.. نسر جديد ينضم للنسور الخضُر 🤗.. صلاح محسن مصراوي 💚🦅

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الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن

وكان النادي الأهلي قد قرر فسخ تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي. وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.. وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة.

تم ذلك وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.