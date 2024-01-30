عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الي هذة الدولة..

أول رحلة رسمية لأمير الكويت خارج البلاد منذ توليه الحكم

أمير الكويت
أمير الكويت

 
أفادت قناة العربية بأن الأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سيتوجه اليوم  الثلاثاء علي راس وفد كويتي ، إلى السعودية، في زيارة رسمية.

وأشارت القناة إلى أن العلاقات السعودية الكويتية تتمتع بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق عزَّز من شأنها ورسوخها حرصُ القيادة في البلدين على توطيد وتطوير أوجه التعاون المشترك.

كما تميزت بعمقها التاريخي الكبير، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان، إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين، والمنطقة الخليجية على وجه العموم.


كما وقّع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي في يوليو من عام 2018م، إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان، وتعزيز التعاون والتكامل بينهما في المجالات "السياسي والأمني والعسكري"، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري في مختلف المجالات.

ويأمل الجانبان - السعودي والكويتي- إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تُظهر الإحصائيات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021 بلغ 6.993 مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات 5.384 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات 1.609 مليار ريال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

ترشيحاتنا

بعد أنباء ارتباطه| 10 صور رومانسية جمعت أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

وزير النقل يبحث مد الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب أكتوبر

قبل النطق بالحكم على غادة والي| تفاصيل قضية رسومات المترو

مفاجأة سارة للمصريين في الصباح.. قفزة كبيرة بإيرادات السياحة خلال 2023

لو عايز موبايل رخيص بأعلى جودة صوت لازم تشوف موبايل Tecno الجديد

إيران تتبرأ من مسئولياتها عن المليشيات المسلحة في سوريا والعراق لمجلس الأمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت| شاهيناز تثير الجدل بإطلالتها على البحر

هل تعافى؟.. محمد صلاح يدخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد وداع الفراعنة لأمم إفريقيا

الصين تبيع أعضاءنا.. نساء الأويجور تتصدرن تريند شهير على TikTok

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ