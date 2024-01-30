خلافات الجيرة تصيب 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بين 6 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة، دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، نشوب مشاجرة دائرة المركز، ووقوع مصابين.

وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من: “طرف أول المدعو محمود س.ع.م 47 سنة، عامل، مصاباً بجروح رضيه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقه المدعو محمد س.ع.م 44 سنة، عامل، مصاباً بجروح رضيه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووالدتهما المدعوة نادية ت.ك.ع 73 سنة، ربة منزل، مصابه باشتباه كسر بقاع الجمجمة وجروح متفرقة بالجسم”.

وطرف ثانٍ:" المدعو عبده ج.ع.ا 23 سنة، عامل، مصاباً بجرح رضيه بالوجه وتورم باليد اليمنى، ووالده المدعو ج.ع.ا 55 سنة، عامل، ونجل شقيق الثاني المدعو علي ا.ع.ا 26 سنة، سائق، والطرفان أبناء عمومه، ويقيمان بذات الناحية".

وتم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.