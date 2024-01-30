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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يبدأ بـ«مجموعة من أفلام التحريك».. القومي للسينما يفتتح نادي الطفل اليوم

صدى البلد

يفتتح المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعاليات نادى سينما الطفل، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٦ فبراير في تمام  الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر أن يفتتح النادي بعرض مجموعة من أفلام التحريك إنتاح المركز القومي للسينما ، حيث يعرض كلا من فيلم نفسى اطير إخراج أسامة ابو زيد ، فيلم ابيض × احمر إخراج محمد جابر، فيلم القدس عربية للمخرجة نسرين عز الدين، فيلم برا وجوا إخراج محمود المصرى ، فيلم سالم  للمخرج سامح الشرقاوى، فيلم التمثال إخراج زكريا عبد العال فيلم حكاية ولد فشار إخراج رضا جبران.

ومن المقرر أن يقام نادي سينما الطفل شهرياً تحت إشراف المخرجة رانية محمود مدير إدارة الرسوم المتحركة بالمركز القومي للسينما، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، حيث أوضح الدكتور حسين بكر أن نادي سينما الطفل يهدف إلي زيادة الوعي لدي الاطفال وذلك من خلال مشاهدة افلام هادفه توعوية ، وكمحاوله لأبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم امامها، ومن المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما بالمجان ومتاحة للجمهور .

الدكتورة نيڤين الكيلاني صندوق التنمية الثقافية وزيرة الثقافة

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