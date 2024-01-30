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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال رمضان.. مشاورات بشأن صفقة إنسانية والإفراج عن 100 أسير فلسطيني

ارشيفي
ارشيفي

 

نقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن مصادرها عن وجود مساعي لإبرام صفقة إنسانية تشمل هدنة في غزة خلال شهر رمضان والإفراج عن 100 أسير مقابل إطلاق حماس لـ30 محتجزا.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن حركة المقاومة  الفلسطينية حماس رفضت مسودة اقتراح لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات في باريس ضمت مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضتا صفقة الرهائن التي تم التوصل إليها في باريس خلال نهاية الأسبوع، لأنها لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن بيان لحركة حماس الموقف المشترك للحركة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي يقضي بضرورة وقف القوات الإسرائيلية عملياتها الهجومية في غزة ومغادرة القطاع قبل تنفيذ أي تبادل للرهائن.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مصدر، أنه على الرغم من توصل المفاوضين إلى توافق عام، فمن المحتمل أن يكون من الصعب جدًا التوصل إلى التفاصيل المحددة للصفقة.

ووفقاً للشروط الأولية، فإن المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن يجب أن تشتمل على وقف القتال لمدة 6 أسابيع مع تبادل كل مدني تحتجزه حركة حماس مقابل 3 فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن هذه النسبة قد ترتفع بالنسبة للجنود الإسرائيليين، لافتة إلى أن وقف الأنشطة العسكرية لفترة أطول من الممكن أن يتجاوز الأسابيع الـ 6.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت، أنهم توافقوا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة قبل إجراء أي عملية تبادل للأسرى من الجانبين، وعلى قاعدة الكل مقابل الكل.

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