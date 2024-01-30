إعلان غريب يثير الجدل في شوارع ألمانيا.. ما القصة

في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر إعلان غريب في شوارع ألمانيا حيث أطلقت شركة سكك حديدية إعلانًا لوظيفة مسؤول تكنولوجيا المعلومات يتمتع بمجموعة من المهارات الغريبة.





كان الإعلان يبحث عن خبير لديه معرفة بأنظمة التشغيل القديمة بما في ذلك MS-DOS ونظام Windows 3.11 الذي صدر عام 1993.



ويقوم المرشحون بالإشراف على الأجهزة التي تعمل بمعالجات تبلغ سرعتها 166 ميجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 ميجابايت، والتي تُستخدم لعرض بيانات رحلات القطار في الوقت الفعلي.



ورغم أن الاعتماد على البرامج القديمة للبنية التحتية الحيوية قد يبدو نوعًا من المخاطرة في مجال السلامة الإلكترونية، ولكن موقع "تيك سبوت" الإلكتروني يرى أن الأمر معاكس تمامًا، لاسيما أن تلك الأنظمة تم اختبارها وتصحيحها خلال ذروة عملها لدرجة أنها يمكن أن تنفذ مهامها المقصودة من دون حوادث.

ويوضح التقرير أن أنظمة التشغيل القديمة أكثر شيوعًا مما يدركه الكثيرون، ولا تزال تُستخدم لتشغيل الأنظمة الحيوية.