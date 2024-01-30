أول رد من وزير التعليم على المطالبة بتطبيق نظام STEM بالمدارس العادية

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل خطة تطبيق ملامح نظام التعليم STEM في مدارس التعليم العام .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مشاركته في ثاني أيام مؤتمر نظام التعليم STEM ، أن الوزارة حرصت على دمج بعض المبادرات فى خطتها الاستراتيجية، وخاصة نظام تعليم STEM، حيث تقرر التعلم من الدروس المستفادة كمشروع كابستون، وحل المشكلات، وتنمية المهارات لتحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه من أبرز ملامح خطة تطبيق ملامح نظام التعليم STEM في مدارس التعليم العام، أنه تم إدخال المشروعات البحثية بداية من الصف السادس الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى .

وأكد أن إدخال المشروعات البحثية بداية من الصف السادس الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى لطلاب مدارس التعليم العام ، يشجعهم على عمل البحث من خلال مجموعة من الطلاب مثلما يحدث في مدارس STEM ، بحيث يشارك جميع طلاب المدارس بعمل أبحاث عن المشروعات والتحديات التى تواجه الدولة وهذا يعد اجتياز وليس اختبار.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه من ملامح خطة تطبيق ملامح نظام التعليم STEM في مدارس التعليم العام أيضا ، أنه تم تضمين ريادة الأعمال في المناهج الجديدة بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي داخل جميع المواد الدراسية.

كان الدكتور محمد كساب ممثل وكالة الفضاء المصرية ممثل وكالة الفضاء المصرية، قد طالب خلال كلمته في مؤتمر نظام التعليم Stem ، بتعميم نظام مدارس stem في جميع مدارس مصر ، مع زيادة عدد مدارس المتفوقين في جميع المحافظات، مؤكدا أن طالب مدارس المتفوقين stem مناسب جدا عندنا في وكالة الفضاء المصرية ونرحب بهم للتدريب، ونقدم منحا لخريجي الجامعات من مدارس stem للحصول علي الماجستير.

جدير بالذكر أن أجندة اليوم الثاني لـ مؤتمر نظام التعليم STEM تضمنت عددًا من الجلسات، حيث دارت حلقة نقاشية حول أهم التحديات وتعظيم المكتسبات التي تواجه نظام التعليم "STEM" ودعم وتطوير مدارس المتفوقين "STEM" والتوسع في مدارس "STEM" ، وشارك في هذه الجلسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام الإدارة العامة لمدارس المتفوقين STEM وأمل رواش مدير مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية، وأحمد عبد المقصود مدير مدرسة المتفوقين بالعبور، وياسر رجب مدير مدرسة المتفوقين بالمنوفية، ومحمد صلاح مدير مدرسة بمحافظة الإسكندرية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حضور الجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي ٢٩ و ٣٠ يناير ٢٠٢٤.