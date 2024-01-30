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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يكرم مشرف غرفة عمليات هيئة الإسعاف لبلوغه المعاش

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ممدوح  محمد سيد _مشرف عام غرفة العمليات بهيئة الإسعاف ،بمناسبة بلوغه سن المعاش،حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديراً لجهوده المتميزة وأدائه المشرف طوال فترة عمله بالمرفق ،والتي اتسمت بالجد والاجتهاد ، وذلك في حضور: الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، الدكتور هاني همام.

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من جانبه أعرب المشرف العام على غرفة عمليات هيئة الإسعاف ،عن بالغ تقديره لمحافظ بني سويف"محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة الطيبة،وحرصه على التكريم في ختام مسيرته العملية والتي كان حريصا على أداء عمله خلالها  بكل إخلاص  وأمانة رغم المخاطر والتضحيات والظروف والأوبئة التي تفرضها طبيعة عمله بهذا المرفق الحيوي.

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