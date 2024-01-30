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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات

مجابهة الأزمات
مجابهة الأزمات

واصل بلال حبش نائب محافظ بني سويف، متابعته الميدانية لترتيبات وتجهيزات ضمن خطة استعدادات المحافظة  لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك (صقر) لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والمقرر تنفيذه "فبراير 2024" بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،وإدارات وأجهزة مديرية الأمن و أجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.   


حيث تفقد نائب المحافظ بروفة مُصغرة لحالة اصطفاف المعدات بشرق النيل ، للوقوف على جاهزية تلك المعدات للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة ، ضمن التجهيزات الجارى تنفيذها لإجراء التدريب العملي المشترك ، مشيراً إلى إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية ، للوقوف على جاهزيتها والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة وصيانتها بالشكل المطلوب، للتدخل السريع والتعامل بإيجابية حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها ،واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسب

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رافق نائب المحافظ خلال تفقد اصطفاف المعدات كل من : العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ، الأستاذ هاني الجويلي  رئيس مركز ومدينة بني سويف  الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ، ومسؤولو القطاعات والمرافق والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

 

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محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نائب محافظ بني سويف نائب المحافظ مدينة بني سويف محمد هاني غنيم مجابهة الأزمات صقر الأزمات والكوارث

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