هشام يكن: ليس لدينا قيم في اختيار مدرب منتخب مصر

قال هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه لا بد أن يكون لدينا قيم في اختيار مدرب منتخب مصر لكرة القدم، ولابد أن يكون مرموق رياضيا وليس بمستوى ضعيف.



وأضاف هشام يكن، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء أن لعبة كرة القدم جماهيرية وتجذب ملايين المواطنين، لذلك يجب اختيار مدرب للمنتخب الوطني على أسس.



وتابع هشام يكن، أن منتخب يعاني من أخطاء في مراكز مختلفة نتيجة لاختيار لاعبين غير مناسبين، ولدينا مشكلة في الأداء داخل الدوري العام، وانعكس على مستوى المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا.