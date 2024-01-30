تحملت أزمات مستوردة.. وكيل النواب يوجه التحية لحكومة مدبولي

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددا على أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها وهي خارج عن إرادتها منها الصراعات الحالية، قائلا: 'هناك أزمات مستوردة تحملتها الحكومة'.

وأضاف أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المثلث الذهبي في أي دولة بالعالم، هو (الإنتاج - التصدير - الاستثمار)، مشددا على أهمية الدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت أبوالعينين، إلى أن المستثمر لابد أن يشعر أن الدولة جادة في الاستثمار، ولابد من الإنتاج لزيادة حجم الصادرات.

وأكد أبو العينين، أهمية توطين الاستثمار والإنتاج في مصر، موضحا أهمية وجود مدينة صناعية متخصصة.

ولفت أبوالعينين، إلى أن دول العالم المتقدمة تمتلك مدن صناعية متخصصة، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية المتخصصة تعمل على جذب المستثمرين من الخارج، ولابد من توطين صناعة السيارات.

وشدد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، على أنه لابد من خطط واعدة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أهمية التخلص من البيروقراطية في مصر .

وأوضح أبوالعينين، ضرورة تسهيل كل المعاملات أمام المستثمرين لإنجاز الأعمال في وقت قياسي، مؤكدا أن مصر تمتلك قدرات بشرية هائلة ويمكن الاستفادة منها.