الجيزة تشهد اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني للنشء |شاهد

شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة المؤتمر الختامي للنشء والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العمرانية.

وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب و المحاضرين اللواء أركان حرب أشرف مظهر ، والدكتور سعيد عبد الغفار وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية الأزهرية لمنطقة القليوبية سابقاً.

بدأت الفعاليات بكلمة وكيل الوزارة والتي رحب فيها بالحضور ثم وجه كلمته للنشء وحثهم فيها على أهمية حب الوطن والولاء والانتماء إلى بلدنا الغالي مصر، كما وجههم إلى الاستفاده الكاملة من الأنشطة المتعددة بالمديرية والتي تولي اهتماماً كبيراً بالنشء وتنفذ برامج متعددة لخدمتهم.

واستكمل اللقاء بتناول عدة محاور من المحاضرين تتمثل في حب الوطن من المنظور الديني ، الولاء والإنتماء ، استعراض خريطة مصر وحدودها مع الدول المجاورة و الأحداث الجارية في غزة وتأثيرها على الأمن الوطني والعربي، وتأثير التهجير القسري لأهالي غزة على أمن مصر الداخلي .

كما تناولت الجلسة استهداف سيناء عبر العصور المختلفة، وتناقش الطلائع مع المحاضرين في دور كل إنسان في التعامل مع تلك القضايا وكيفية التعامل مع الشائعات وحروب الجيل الرابع.

كذلك تم تقديم فقرة فنية للطليع إياد ياسر من ناشئي مركز الصفا للتنمية الشبابية.

وحضر اللقاء الختامي 100 طليع من الطلائع المتميزين في المرحلة الأولى للمؤتمر من مراكز شباب كفر طهرمس التابع لإدارة شباب بولاق الدكرور ، ناهيا التابع لإدارة شباب كرداسة ، مركز الصفا للتنمية الشبابية التابع لإدارة شباب العمرانية .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و توجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، دكتور أحمد عبد الوكيل -وكيل الوزارة - مدير المديرية ، وتحت إشراف إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين ، عادل فهمي وكيل المديرية للشباب ، ايزيس مسعود مدير إدارة تنمية النشء، علا محمود، والدكتورة هبه عيسي ، والدكتورة سلامة حميدة مدير إدارة شباب العمرانية ، رجائي احمد عبد الفتاح مدير مركز شباب السلام.

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