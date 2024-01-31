الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لخسائره البشرية خلال المعارك في غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إحصائية جديدة لخسائرة البشرية من القتلى والجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة وحتى الآن.

ووفقا لبيانات جيش الاحتلال فقد بلغ عدد القتلى بين صفوفه الذين سمح بنشر أسمائهم، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، 560 قتيلا. ومنذ بداية العمليات البرية في 27 أكتوبر 223.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، وصل عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر : في حالة خطيرة - 424، في حالة متوسطة - 726، في حالة خفيفة - 1647، المجموع - 2797 جنديا أصيبوا منذ اندلاع الحرب.

الوضع الحالي للجنود في المستشفيات اليوم، في حالة خطيرة - 35، في حالة متوسطة - 240، في حالة خفيفة - 103، المجموع - 378 جنديا يعالجون في المستشفيات.

الجنود المصابون منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة: في حالة خطيرة - 260، في حالة متوسطة - 429، في حالة خفيفة - 594، المجموع - 1,283 جنديا أصيبوا خلال المعارك في غزة.