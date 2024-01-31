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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لخسائره البشرية خلال المعارك في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إحصائية جديدة لخسائرة البشرية من القتلى والجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة وحتى الآن.

ووفقا لبيانات جيش الاحتلال فقد بلغ عدد القتلى بين صفوفه الذين سمح بنشر أسمائهم، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، 560 قتيلا. ومنذ بداية العمليات البرية في 27 أكتوبر 223.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، وصل عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر : في حالة خطيرة - 424، في حالة متوسطة - 726، في حالة خفيفة - 1647، المجموع - 2797 جنديا أصيبوا منذ اندلاع الحرب.
الوضع الحالي للجنود في المستشفيات اليوم، في حالة خطيرة - 35، في حالة متوسطة - 240، في حالة خفيفة - 103، المجموع - 378 جنديا يعالجون في المستشفيات.

الجنود المصابون منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة: في حالة خطيرة - 260، في حالة متوسطة - 429، في حالة خفيفة - 594، المجموع - 1,283 جنديا أصيبوا خلال المعارك في غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إحصائية جديدة خسائرة البشرية القتلى والجرحى الحرب على قطاع غزة

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