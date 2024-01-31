السفيرة الأمريكية بالقاهرة في أول زيارة لقناة السويس لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم وفد رفيع المستوى يترأسه السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، من أجل بحث سبل التعاون المشترك في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وهي الزيارة الرسمية الأولى للسفيرة الأمريكية لقناة السويس منذ تسلمها مهام منصبها في نوفمبر الماضي، للتعرف عن قرب على قناة السويس و مستجدات مشروعاتها التنموية.

جاء ضمن الوفد كريس ريكر مستشار شئون الزراعة، وبرايان نافزيجر مستشار الشئون الاقتصادية، وممثلي القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية.

تحدث الفريق ربيع عن التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب التي أكدت على الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس في المجتمع الملاحي، وما تمثله من ركن رئيسي لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابات واضحة منذ اندلاع الأزمة.

وأضاف رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة تعد جزءا لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية وانعكاسا مباشرا لما تشهده من نمو أو ما تواجهه من تحديات، مؤكدا أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية بصورة طبيعية رغم التحديات الراهنة.

أكد الفريق ربيع علي استمرار جهود قناة السويس الداعمة لعملائها في أوقات الأزمات عبر اتخاذ عدة آليات من شأنها تقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر من خلال تقديم حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية التي تلائم احتياجات السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة والتي تمتد لتشمل خدمات التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري فضلا عن خدمات الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة وغيرها.

السفيرة الأمريكية بالقاهرة في أول زيارة لقناة السويس

كما أوضح الفريق ربيع أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة على صعيد مشروعات البنية التحتية المرتبطة بتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس و بالمنطقة اللوجيستية والصناعية المحيطة بالقناة لتقديم نموذج واعد للخدمات الملاحية والبحرية المتكاملة.

وأعلن عن استراتيجية هيئة قناة السويس"القناة الخضراء" بحلول عام 2030 من خلال تبني سياسات ومشروعات صديقة للبيئة ضمن الجهود المصرية للتحول الأخضر، وتمهيدا للإعلان عن مصر كمنصة للهيدروجين الأخضر في المنطقة.

أثنت السفيرة هيرو مصطفى جارج على جهود هيئة قناة السويس في دعم عملائها وحرصها على تحقيق التواصل الفعال معهم لتلبية متطلباتهم في تلك الفترة الصعبة، وأعربت عن أملها في انتهاء الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب في أقرب وقت في ضوء حرص الولايات المتحدة الأمريكية على عودة حرية الملاحة مرة أخرى في تلك المنطقة لما تمثله من أهمية خاصة لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

السفيرة الأمريكية بالقاهرة في أول زيارة لقناة السويس

أشارت السفيرة الأمريكية إلى اهتمامها بالعمل على توطيد العلاقات الإنسانية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

في ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ودعاها للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة.