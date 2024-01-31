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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 23 حالة تعدٍ بمساحة 7210م2 في أسوان وكوم أمبو

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن الموجة الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج جهود الحملات المكبرة التى يتم تنظيمها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، مشدداً على أهمية التنسيق العرضى المستمر بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين .

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إزالة التعديات

جهود إزالة التعديات بأسوان

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 21 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 6160 م2 وذلك بنطاق حى شرق المدينة ، منها 10 حالات صادر لها قرارات إزالة إدارية ، و 11 حالة تم الإزالة الفورية لها ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة المحلية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالحى مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالتى تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحة 1050 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ، وذلك بناحية العبابدة بالصدقية التابعة للوحدة المحلية لقروى العباسية ، وتم الإزالة وإستعادة الأرض الزراعية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

جهود إزالة التعديات بأسوان
جهود إزالة التعديات بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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