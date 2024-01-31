إزالة 23 حالة تعدٍ بمساحة 7210م2 في أسوان وكوم أمبو

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن الموجة الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج جهود الحملات المكبرة التى يتم تنظيمها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، مشدداً على أهمية التنسيق العرضى المستمر بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين .
إزالة التعديات
وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 21 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 6160 م2 وذلك بنطاق حى شرق المدينة ، منها 10 حالات صادر لها قرارات إزالة إدارية ، و 11 حالة تم الإزالة الفورية لها ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة المحلية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالحى مدعمين بالمعدات الثقيلة .
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالتى تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحة 1050 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ، وذلك بناحية العبابدة بالصدقية التابعة للوحدة المحلية لقروى العباسية ، وتم الإزالة وإستعادة الأرض الزراعية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .