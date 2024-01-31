صحة الشرقية : 32 عملية جراحية للانتهاء من قوائم الانتظار بمستشفى أولاد صقر

أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام مسعود ، أن الفريق الطبي بقسمي الجراحة والأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أولاد صقر المركزي، قام بإجراء 32 عملية جراحية، في إطار المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمحافظ الدكتور ممدوح غراب، برفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى بمستشفيات المحافظة.



وأوضح مسعود ـ في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء/ ـ أن الجراحات التي أجريت تصنف ما بين ذات مهارة، ومتوسطة، وتمت بنجاح بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والإشعات اللازمة لجميع المرضى، مشيرًا إلى أن جميع الحالات مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية بإشراف أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة.



وقال إن الجراحات أجريت بمشاركة كل من الدكتور وجيه زكي، والدكتور محمد السيد، والدكتور أحمد عبدالرحمن، وهيئة تمريض بقسم العمليات، وتحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم المتولي مدير المستشفى، والدكتور أحمد الجندي رئيس قسم العمليات.



ووجه وكيل الوزارة الشكر لمدير مستشفى أولاد صقر المركزي، وجميع الكوادر والفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين وكافة المشاركين في هذا العمل؛ للتخفيف من معاناة المرضى بمحافظة الشرقية.