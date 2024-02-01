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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. فرصة أخيرة لتقديم التماس على نتيجة الترم الأول بكلية التربية للطفولة بالقاهرة.. جامعة الجلالة تعلن إتاحة برامج بالهندسة للمتقدمين بالفصل الدراسي الثاني |تفاصيل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

موعد فتح باب الالتماسات على نتائج آثار عين شمس في هذا الموعد

قال الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، إنه تم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الفرق على ums نظام إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني.

 

فرصة أخيرة لتقديم التماس على نتيجة الترم الأول بكلية التربية للطفولة القاهرة

أعلنت الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

 

بنسبة نجاح 96.52%..آثار عين شمس تعلن نتائج امتحانات منتصف العام لطلاب البكالوريوس

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من أعمال امتحانات مرحلة البكالوريوس ورصد النتائج، حيث بلغ متوسط نسبة النجاح العامة 96.52%، مشيرًا إلى أن نسب النجاح في الفرق الدراسية بلغت في الفرقة الأولى  91.9٪، والثانية 97.91٪،  والثالثة 99.79٪

 

الفرصة الأخيرة| التسجيل ببرنامج الماجستير بالملكية الفكرية بحلوان .. عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال الشهر الجاري ومن أهم هذه البرامج، برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة.  

 

جامعة الجلالة تعلن إتاحة برامج بالهندسة للمتقدمين بالفصل الدراسي الثاني |تفاصيل

أعلنت جامعة الجلالة إتاحة دراسة برامج هندسة البرمجيات في جامعة الجلالة، وتفوق في هذا المجال التنافسي عن طريق شهادة بكالوريوس معتمدة دوليًا من Arizona State University.

 

طفولة مبكرة القاهرة تغلق الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اليوم

أعلنت الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

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أخبار التعليم.. فرصة أخيرة لتقديم التماس على نتيجة الترم الأول بكلية التربية للطفولة بالقاهرة.. جامعة الجلالة تعلن إتاحة برامج بالهندسة للمتقدمين بالفصل الدراسي الثاني |تفاصيل

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