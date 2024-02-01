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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | إتاحة رابط استمارة الدبلومات الفنية 2024 على موقع التعليم .. وإنتهاء إجازة نصف العام الخميس القادم

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إتاحة رابط استمارة الدبلومات الفنية 2024 على موقع التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط استمارة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية  «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي»

 

انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس الخميس القادم|و10 فبراير بداية الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس  الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ، وموعد بداية الترم الثاني 2024 .

خبراء التعليم يكشفون طرقا مبتكرة لتنمية مهارات المعلمين

كد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن إجازة منتصف العام الدراسي تعد فرصة ذهبية للمعلمين لتنمية روح الإبداع لديهم، لأن ذلك سيساعدهم على أداء وظيفتهم بشكل أفضل وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المرجوة، مشيرًا إلى أن دور المعلم يتجاوز مجرد تدريس المواد الدراسية إلى أن يكون دورًا تربويًا يساهم في تنمية شخصية الطلاب وإعدادهم لمواجهة التحديات الحياتية.

عمرها 85 عاما.. «الحاجة عائشة» أحدث المتحررات من الأمية في مصر

عقد اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، اجتماعا مع الجهات الشريكة وتكريم بعض الجهات الفاعلة في مجال محو الأمية  بمحافظة المنوفية 

جامعة القاهرة تدخل ضمن أفضل 500 على العالم بالتصنيف الإسباني

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطور مركز الجامعة بالتصنيفات العالمية لأفضل الجامعات بالعالم، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الإسباني (ويبومتركس) من بين 30 ألف جامعة بالتصنيف وذلك استمرارا لسلسلة إنجازات الجامعة.

 

إعلان تفاصيل المنح التنافسية المقدمة من التشيك للعام الدراسي 2024

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه، مدة كل منها عام، ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات “الهندسة –  العلوم الأساسية –  الفيزياء النظرية والتطبيقية –  اللغة التشيكية وآدابها”.

تمويل المنح الدراسية لطلاب الدكتوراه الموفدين من التعليم العالي لليابان لمدة 6 شهور

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، و كاتو كين رئيس مكتب الجايكا بمصر، بحضور الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، و الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي،  والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

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أخبار التعليم | إتاحة رابط استمارة الدبلومات الفنية 2024 على موقع التعليم .. وإنتهاء إجازة نصف العام الخميس القادم

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