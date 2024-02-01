سرايا القدس تعلن خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خان يونس.

وأضافت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أن مجاهدوها استهدفوا بقذيفة (TPG) مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تتمركز داخل شقة في مربع الصناعة غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس أنها نفذت عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ “بدر1” و"107" على تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس.

وأضافت سرايا القدس، أنها استهدفت بصاروخ 107 موجه، مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تتحصن في أحد المباني في محور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس أيضا، إنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم شرق مخيم البريج.