الحوثي يستهدف سفينة بريطانية متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

أعلنت ميليشيا الحوثي استهدافها سفينة بريطانية كانت متجهة إلى كيان العدو الإسرائيلي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحوثي العميد يحيى سريع في بيان له أنه وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة.



وأكد العميد يحيى سريع أن عناصر الحوثيين في بيان له في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة.