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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هليكوبتر .. وصول مثير لـ فيدال إلى كولو التشيلي في صفقة مجانية

صدى البلد

شارك الإعلامي احمد شوبير وصول أرتورو فيدال لاعب برشلونة السابق لتقديمه للجماهير بعد عودته إلي كولو كولو التشيلي بعد 17 عامًا.


وعلق شوبير عبر حسابه علي فيسبوك :"لقطات من تقديم أرتورو فيدال بعد عودته لفريقه السابق كولو كولو ".


 قدّم نادي كولو كولو التشيلي النجم المخضرم أرتورو فيدال كصفقة جديدة، بطريقة غير مألوفة.


 

فيدال صاحب الـ36 عاما كان قد نشأ في كولو كولو، وانتقل منه إلى باير ليفركوزن الألماني في 2007 ليبدأ رحلة احتراف طويلة في أوروبا والبرازيل.


 

وعاد فيدال مطلع العام الحالي إلى كولو كولو في صفقة مجانية، بعد 17 عاما من رحيله عن النادي.

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احمد شوبير أرتورو فيدال باير ليفركوزن الألماني برشلونة لاعب برشلونة في أوروبا

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