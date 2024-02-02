مابولولو وأوسيمين وجها لوجه .. تشكيل نيجيريا وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية

ينتظر عشاق ومتابعو كرة القدم مباراة مهمة ومثيرة بين منتخب نيجيريا ومنتخب أنجولا ضمن منافسات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.
تشكيلة منتخب نيجيريا أمام أنجولا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023:
- حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.
- خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست، سيمي أجاي، كالفن باسي.
- خط الوسط: زيدو سانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا.
- خط الهجوم: سيمون موسيس، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكان.
تشكيلة منتخب أنجولا في مواجهة نيجيريا:
- حراسة المرمى: سينيوري أنطونيو.
- خط الدفاع: أفونسو، وجاسبار، وبواتو، وكارنيرو.
- خط الوسط: فريدي، وكافومانا شو، وإستريلا.
- خط الهجوم: جيلبرتو، وكريستوفاو مابولولو، وجيلسون.