جهود وقف الحرب.. بلينكن يزور مصر والسعودية وقطر والضفة الغربية والكيان المحتل

سيسافر الوزير أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024، وهي رحلته الخامسة إلى المنطقة منذ هجمات 7 أكتوبر.

وسيواصل الوزير الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة. وسيواصل العمل لمنع انتشار الصراع، مع التأكيد مجددًا على أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وسيواصل الوزير أيضًا المناقشات مع الشركاء حول كيفية إنشاء منطقة سلمية أكثر تكاملاً تتضمن أمنًا دائمًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.