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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للوافدين.. التسجيل بجامعة حلوان الأهلية للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

اعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة  عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

وذالك  نظرا للاقبال الشديد على منصة ادرس في مصر، حيث تم مد فترة التقديم على المنصة لبدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وكذلك خدمة تعديل الترشيح حتي 15 فبراير 2024

من خلال التقديم عبر الرابط التالي
https://admission.study-in-egypt.gov.eg

وتتصمن كل كلية مجموعة من البرامج التي يمكن الالتحاق بها، حيث تشمل هذه البرامج الآتي:

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وتتضمن عددا من البرامج، وهى: “معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء والتحليل، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال”.

وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى: التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا.

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جامعة حلوان تعلن خطوات سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا للطلاب

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جامعة حلوان تكشف رابط نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب

كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات.

كلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة.

بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان

كلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج: العلاج الطبيعي.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج: تكنولوجيا المختبرات الطبية.

جامعة حلوان الاهلية الدكتور السيد قنديل الطلاب الوافدين

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