5 علامات يجب الانتباه إليها تنذرك بـ انفجار الهواتف الذكية.. احذرها

قد يرجع انفجار الهواتف الذكية في الغالب إلى وجود خلل في البطارية، وبسببه قد تحدث العديد من الحوادث المفجعة قد تصل إلى حد الوفاة، من بينها حادث مأساوي، فقدت فيه فتاة صغيرة من الهند تبلغ من العمر 8 سنوات حياتها بعد أن انفجر هاتفها المحمول فجأة الذي كانت تستخدمه لمشاهدة الرسوم المتحركة.

أسباب انفجار الهواتف الذكية

على الرغم من وجود العديد من الأسباب المحتملة لـ انفجار الهاتف، إلا أن البطارية غالبا ما تكون السبب، حيث تحتوي بطاريات الليثيوم أيون، التي تستخدم غالبا في الهواتف المحمولة، على طرف موجب، وطرف سالب (الكاثود والأنود)، وإلكتروليت يسمح للشحنات بالانتقال بين القطبين الكهربائيين، وهي دائرة كهربائية قصيرة، والتي يمكن أن تتسبب في حالة كسر البطارية أو ثقبها في حدوث تفاعل كيميائي في الإلكتروليت مما يؤدي لارتفاع درجة الحرارة والضغط داخل البطارية مسببا الانفجار.

ما هي العلامات التحذيرية التي تشير لوجود خلل في بطارية الهواتف الذكية؟

فإذا كنت قلقا من تعرض هاتفك للانفجار، فهناك مؤشرات تحذيرية يجب الانتباه إليها تنذرك بقرب انفجار هاتفك الذكي:

1. إذا لاحظت أن بطارية هاتفك تنتفخ، فهذه علامة قوية على وجود خطأ ما.

2. إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز وأصبح هاتفك ساخنا أثناء الاستخدام، خاصة أثناء الشحن، فقد يشير ذلك إلى أن البطارية تعمل فوق طاقتها.

3. إذا سمعت أصوات هسهسة أو فرقعة من هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في البطارية، أو قد يكون هذا نتيجة لتسرب الغاز من البطارية.

4. إذا تم إيقاف تشغيل هاتفك بشكل غير متوقع، خاصة إذا حدث ذلك بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على وجود خلل في البطارية.

5. إذا كانت رائحة هاتفك الذكي تشبه رائحة شيء يحترق، فهذه علامة أكيدة على أن شيئا سيئا على وشك الحدوث، لذلك لا تضع الهاتف على وجهك لتشمه.

إذا اكتشفت أيا من هذه العلامات التحذيرية، فيجب عليك التوقف فورا عن استخدام هاتفك وأخذه على الفور لمركز الصيانة لاكتشاف الخلل وإصلاحه.