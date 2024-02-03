تهديدات بفيضانات وانهيارات.. كاليفورنيا تستعد لعاصفة جديدة أشد عنفًا

يخضع 36 مليونًا من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية من مقاطعة سونوما إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمراقبة الفيضانات، حيث تواجه الولاية أقوى عاصفتين خلال فبراير.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن عاصفة ثانية أشد عنفا تتجه صوب جنوب كاليفورنيا اليوم السبت مهددة بفيضانات وانهيارات أرضية خطيرة، فيما لا تزال آثار عاصفة سابقة ظاهرة في معظم أنحاء الولاية.

ومن المتوقع هطول أمطار تزداد غزارتها تدريجيا على كاليفورنيا اليوم السبت، وعلى سواحل تمتد لمسافة 480 كيلومترا خلال اليومين المقبلين مع انتشار العاصفة من سان لويس أوبيسبو وجنوب سانتا باربره عبر مقاطعات لوس انجلوس وسان دييجو.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الفيضانات في المنطقة بأكملها تحسبا لانهمار كميات هائلة من الأمطار على مدار 36 ساعة مصحوبة برياح عاتية.

وقال خبراء الأرصاد إن احتمالات حدوث الفيضانات كبيرة مع تشبع التربة بالفعل بالماء وارتفاع منسوب المياه بسبب العاصفة التي اجتاحت المنطقة يوم الخميس.

وفي لوس أنجلوس، من المتوقع أن تتزامن شدة العاصفة مع حفل توزيع جوائز غرامي غدا الأحد، ما دفع المنظمين إلى نصب خيام كبيرة ليتمكن النجوم من الوقوف على السجادة الحمراء قبل الحفل.

وحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في بيان يوم الجمعة: “يجب على جميع سكان كاليفورنيا الذين يقعون في مسار العاصفة – وخاصة أولئك الموجودين في جنوب كاليفورنيا – الاستعداد الآن”.