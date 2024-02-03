بعلامة القوس والسهم.. الزمالك يقدم عبد الله السعيد رسميا

عرضت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، البرومو الرسمي لإنضمام عبد الله السعيد لنادي الزمالك وظهر السعيد خلال الفيديو بعلامة القوس والسهم الخاصة بشعار الزمالك.

وظهر خلال البرومو، صوت مدحت شلبي المعلق الشهير مرددا، :"ياعبد الله ياخويا سماح وكأنها التيمة الرسمية لتقديم اللاعب لجمهور الزمالك.

صفقات الزمالك

وأتم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي، أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز.

بدأ عبد الله السعيد مشواره مع الإسماعيلي منذ الصغر حتى سن 26 عاما، ولعب معه 152 مباراة في مختلف البطولات وهى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل خلال تلك الفترة طوال الـ 9 مواسم مع الدراويش 35 هدفا وصنع 18 هدفا، ولم يحصل معهم على أي بطولة.

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الأخبار التي تم تداولها حول دفع النادي أموال ضخمة في صفقات الزمالك الانتقالات الشتوية غير صحيحة.

وفي تصريحات تلفزيونية، نفى سالم الأرقام التي انتشرت والتي تشير إلى دفع مبالغ باهظة في صفقات الزمالك الشتوية.

صفقات الزمالك

وقال سالم: "الأرقام التي تم ذكرها بشأن صفقات الزمالك تحتوي على الكثير من المبالغة طريقة التفاوض اختلفت كثيرًا هذا الموسم، ولا يوجد فكرة بأن اللاعبين يتم تسعيرهم بمبالغ تصل إلى 30 أو 40 مليون جنيه".

وأضاف: " الصفقات الجديدة تمت بشكل احترافي، مع الالتزام بدفع مقدم التعاقد وأقساط الصفقة، واتفاق على بنية البيع. هذا جعل سوق الانتقالات الحالي سعيدًا للجماهير بسبب الأسعار العادلة".

وأكد سالم أن صفقة عبد الله السعيد تمت بمقابل مالي، ولكن ليس بالأرقام المبالغ فيها التي تم تداولها.